Приключения капитана Врунгеля (спектакль). Андрей Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Приключения капитана Врунгеля" – это веселая повесть о фантастическом кругосветном путешествии бесстрашного капитана Врунгеля, его старшего помощника Лома и матроса Фукса. С героями случаются разные смешные приключения, они подвергаются невероятным испытаниям, но, руководимые находчив�ым и всезнающем капитаном, с честью завершают свое увлекательное путешествие на яхте «Беда». Аудиоспектакль с музыкой и песнями в исполнении известных актеров доставит удовольствие вам и вашим детям.



Приключения капитана Врунгеля (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.