WinkАудиокнигиПриключения Гулливера. Джонатан Свифт
Приключения Гулливера. Джонатан Свифт (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература431 мин12+
Сюжет
Классика детской литературы, на которой выросли поколения и поколения юных читателей. Мы предлагаем вашему вниманию три захватывающих истории о самом знаменитом путешественнике всех времен и народов. Путешествие к лилипутам Путешествие к великанам Путешествие в страну гуингнамов
Приключения Гулливера слушать на видеосервисе Wink.