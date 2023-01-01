Приключения Гулливера. Джонатан Свифт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Классика детской литературы, на которой выросли поколения и поколения юных читателей. Мы предлагаем вашему вниманию три захватывающих истории о самом знаменитом путешественнике всех времен и народов. Путешествие к лилипутам Путешествие к великанам Путешествие в страну гуингнамов



Приключения Гулливера слушать на видеосервисе Wink.