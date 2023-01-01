Приключения энэлотика Гумпо. Михаил Мелехин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Приключения энэлотика Гумпо» написан в 2007 году и издан в Германии на русском языке. В центре сюжета – история инопланетянина, оказавшегося на Земле после аварии своего корабля и воплотившегося в человеческое тело. Но история, рассказанная с юмором о вполне серьезных вещах.



Приключения энэлотика Гумпо слушать на видеосервисе Wink.