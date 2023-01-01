WinkАудиокнигиПриключения энэлотика Гумпо. Михаил Мелехин
Приключения энэлотика Гумпо. Михаил Мелехин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика657 мин12+
Сюжет
«Приключения энэлотика Гумпо» написан в 2007 году и издан в Германии на русском языке. В центре сюжета – история инопланетянина, оказавшегося на Земле после аварии своего корабля и воплотившегося в человеческое тело. Но история, рассказанная с юмором о вполне серьезных вещах.
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