Приключения Электроника. Евгений Велтистов (книга, 2023) слушать онлайн

Любимая многими история о роботе-близнеце, которого можно отправлять учиться вместо себя! На культовом мини-сериале «Приключения Электроника», вышедшем на экраны в 1970-м году, выросли поколения зрителей. Однако сценарий, написанный самим Велтистовым, имел очень мало общего с не менее популярным циклом детских фантастических повестей, над которым автор работал большую часть жизни, снова и снова возвращаясь к любимым миллионами юных читателей персонажам – мальчику-роботу Электронику и его живому прототипу и лучшему другу Сереже Сыроежкину. В этот сборник вошли повести «Электроник – мальчик из чемодана» и «Рэсси – неуловимый друг» приглашающие вновь оказаться в удивительном мире будущего, в котором возможно всё – от путешествий в иные измерения до роботов, становящихся людьми.



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