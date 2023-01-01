Приключения доисторического мальчика. Эрнст Д'Эрвильи (книга, 2020) слушать онлайн

«Приключения доисторического мальчика» – повесть известного французского писателя и этнографа Эрнеста д'Эрвильи. Автор увлекательно рассказывает о приключениях мальчика по имени Крек, жившего много тысяч лет назад, о полной опасностей и невзгод жизни первобытных людей. Острый захватывающ�ий сюжет, красочные описания дикой природы, выразительное изображение обычаев наших далеких предков, познавательная ценность делают это произведение настоящей жемчужиной детской литературы.



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