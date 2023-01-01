Приключение «Трех Мансард». Артур Конан Дойл (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Рассказ «Приключение трех мансард» входит в цикл «Архив Шерлока Холмса»: последний сборник из двенадцати рассказов о Шерлоке Холмсе, который был опубликованы в 1927 году. К Шерлоку Холмсу обратилась за помощью пожилая женщина, Мэри Мейберли: у нее недавно умер сын, а теперь ей настойчиво предлагают продать дом со всем содержимым. Знаменитый сыщик подозревает, что в доме у миссис Мейберли что-то спрятано, но в это время ему самому начинают угрожать…



Приключение «Трех Мансард» слушать на видеосервисе Wink.