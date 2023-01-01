Приглашение на выставку. Петр Немировский (книга, 2023) слушать онлайн

Глеб Чернов – некогда подававший надежды художник, уехал из России в Америку в поисках удачи и славы. Знаменитым художником он не стал, про живопись забыл, зато устроил свою жизнь по высоким стандартам комфорта. В Москве осталась женщина, которую он когда-то любил. И вот, неожиданно, к нему в гости в Нью-Йорк приезжает двадцатилетняя дочь этой женщины. И в жизни Глеба происходит трагический перелом. Внимание! Содержит нецензурную брань.



Приглашение на выставку слушать на видеосервисе Wink.