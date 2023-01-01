WinkАудиокнигиПриемы перехвата управления. Александра Козлова,Владимир Козлов
Приемы перехвата управления. Александра Козлова,Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес56 мин12+
Сюжет
Российская серия, систематизирующая реальный опыт деловых коммуникаций. Что делать, если партнер по переговорам не хочет занимать конструктивную позицию? Обобщения, правила и принципы управления сложными переговорами в изложении авторов щедро разбавлены наблюдениями, зарисовками из жизни, историями и конкретными примерами.
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