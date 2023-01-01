Приемы перехвата управления. Александра Козлова,Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Российская серия, систематизирующая реальный опыт деловых коммуникаций. Что делать, если партнер по переговорам не хочет занимать конструктивную позицию? Обобщения, правила и принципы управления сложными переговорами в изложении авторов щедро разбавлены наблюдениями, зарисовками из жизни, историями и конкретными примерами.



Приемы перехвата управления слушать на видеосервисе Wink.