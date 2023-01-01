Прибавить оборотов! 47 маркетинговых способов увеличить продажи – системно, быстро и без бюджета. Игорь Манн,Анна Турусина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маркетинг – это не только продвижение продукта. Маркетинг – это отличный инструмент увеличения оборота компании! Если, конечно, знать, как его правильно использовать. Когда Игоря Манна спросили, можно ли увеличить прибыль с помощью маркетинга, он проанализировал свой колоссальный опыт, подумал и со своим соавтором Анной Турусиной написал эту книгу. В ней он не просто отвечает «да, можно!», но и приводит сорок семь проверенных способов, что именно и как нужно для этого сделать. А также вопросы для экспресс-проверки, чтобы понять, какие из них стоит применить в первую очередь. Вы и не представляете, на что способна ваша компания!



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