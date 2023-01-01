Претендентка номер девять. Елена Кароль (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию роман Елены Кароль «Претендентка номер девять». Немногим удаeтся получить второй шанс и сохранить самообладание, увидев в зеркале чужое отражение. Ещe меньший процент счастливиц не впадет в затяжную истерику, узнав, что теперь им предстоит нешуточная борьба за место девятой жены демона иного мира. И уж точно одна на миллион решится пойти против воли сильнейшего и воплотить в жизнь собственные мечты и устремления. Но когда на кону честь и гордость, тут уже не до сомнений. Прощай, дворец, здравствуй, ветер свободы! И пускай кое-кто настырный считает, что твоe место не на бескрайних просторах океана, а рядом с ним, – ему ещe придeтся постараться, чтобы доказать обратное!



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