Преступление и наказание. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Еще один вариант прочтения бессмертного романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» не оставит равнодушным настоящих ценителей классического озвучания. Ведь в этот раз историю студента Родиона Раскольникова, убившего старуху-процентщицу, для вас прочел мега професс�ионал своего дела, признанный мастер озвучки, актер театра и кино – Всеволод Кузнецов. И еще одна немаловажная деталь – аудиоверсия романа издается без сокращений. Также не пропустите ранее вышедшие аудиоверсии произведений Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», «Униженные и оскорбленные», «Рассказы»Исполняет: Всеволод Кузнецов ©



Преступление и наказание слушать на видеосервисе Wink.