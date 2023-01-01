Преступление и наказание. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого русского писателя Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Роман, переведенные почти на все языки мира, многократно экранизированный, а многие писатели с мировым именем прямо заявляют, что являются учениками Федора Достоевского. Общий тираж произведения насчитывает десятки миллионов экземпляров. Это одна из тех книг, которую стоит перечитывать не один раз. Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. "Раскольников есть истинно русский человек именно в том, что он дошeл до конца, до края той дороги, на которую его завeл заблудший ум. Эта черта русских людей, черта чрезвычайной серьeзности, как бы религиозности, с которым они предаются своим идеям, есть причина многих наших бед." Николай Страхов, «Наша изящная словесность» "На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он с странною улыбкой. – Гм… да… всe в руках человека, и всe-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости… это уж аксиома… Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся… А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая… о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фан...Слушайте книгу.



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