Преступление и наказание. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Круг основных идей романа «Преступление и наказание» писатель вынашивал долгое время, возможно, еще с каторги. Социальные мотивы получили в нем углубленное философское звучание, неотделимое от нравственной драмы Раскольникова, «убийцы-теоретика», современного Наполеона. Крах индивидуалистической идеи Раскольникова, его попытки стать «властелином судьбы», подняться над «тварью дрожащею» и одновременно осчастливить человечество, спасти обездоленных – философский ответ Достоевского на революционные настроения 1860-х гг.



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