Прелюдия к Академии. Айзек Азимов (книга, 1988) слушать онлайн

Пока профессор Хари Селдон пытается усовершенствовать свою революционную теорию психоистории и обеспечить человечеству место среди звезд, великая Галактическая империя на грани апокалиптического краха. Тот, кто сможет контролировать Селдона, будет контролировать психоисторию, а вместе с ней и будущее Галактики. На это претендует император Клеон I, политики-демагоги и военные. В своем последнем акте служения человечеству Хари Селдон должен каким-то образом спасти дело своей жизни от их рук и найти истинных наследников. Поиск начинается с мечты об Академии. «Роман показывает самого Азимова, олицетворенного в Селдоне. Огромный интеллект и интерес психоисторика, его беспокойство о будущем науки во времена декаданса, его разочарование перед лицом смерти – все это звучит особо остро и правдиво».– PUBLISHERS WEEKLY «Увлекательный портрет уникального человека на фоне „„взлета и падения галактической империи““».– LIBRARY JOURNAL «Трогательное прощание великого фантаста».– KIRKUS REVIEWS





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