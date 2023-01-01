Прелести культуры (сборник). Михаил Зощенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лучшие юмористические рассказы Михаила Зощенко. В аудиокниге «Прелести культуры» собрано больше ста рассказов звезды молодой советской прозы Михаила Зощенко. Их герои – обыватели и мещане, которые смотрят на жизнь сквозь призму мелкой морали, из-за чего оказываются в смешных или горестных ситуациях. Например, герой одноименного рассказа «Прелести культуры» Василий Митрофанович остается недоволен посещением театра, поскольку публике не нравится его одежда. В «Нервных людях» ссора жительниц коммуналки из-за кухонного ершика оборачивается страшной дракой. В «Мещанах» маляр Вася Растопыркин, «беспартийный черт знает с какого года», обижается на то, что ему не позволили ехать в трамвае со стремянкой. А в «Аристократке» Григорий Иванович разочаровывается в избраннице после того, как она съедает целых четыре пирожных в театральном буфете…



Прелести культуры (сборник) слушать на видеосервисе Wink.