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Предвидящая: схватка. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Детективы504 мин16+
Сюжет
Захватывающая история о девушке Дине, неожиданно ставшей владелицей крупной торговой сети. Казалось бы, ее жизнь «в шоколаде», однако в мире больших денег так не бывает. Дину и ее друга «айтишника» Михаила хотят уничтожить. Но их враги не учитывают уникальные способности девушки и талант Миха�ила. Вместе они сила. Они у цели, все решают секунды, и тут появляется враг, о котором никто не подозревал. Книга также выходила под названием «Верни, если успеешь».
Предвидящая: схватка слушать на видеосервисе Wink.