Предвидящая: схватка. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающая история о девушке Дине, неожиданно ставшей владелицей крупной торговой сети. Казалось бы, ее жизнь «в шоколаде», однако в мире больших денег так не бывает. Дину и ее друга «айтишника» Михаила хотят уничтожить. Но их враги не учитывают уникальные способности девушки и талант Миха�ила. Вместе они сила. Они у цели, все решают секунды, и тут появляется враг, о котором никто не подозревал. Книга также выходила под названием «Верни, если успеешь».



Предвидящая: схватка слушать на видеосервисе Wink.