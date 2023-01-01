Предатель. Олег Дивов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

…Боевой магией и большим пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одной лишь боевой магией! Особенно если ты всего на четверть эльф, а на три четверти русский. Война на уничтожение, идущая в Иррэйне, со дня на день выплеснется из параллельного мира в наш. Тебе ли не знать, как ведут себя эльфы на оккупированной территории. И орки это хорошо знают. Наши, местные, русские орки. Им страшно. Да и тебе почему-то тоже.



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