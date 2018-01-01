Преданная помощница для кумира. Виктория Свободина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «Преданная помощница для кумира». Я, девушка с улицы, что вдруг стала личной помощницей Кая Айстема – восходящей звезды и кумира миллионов юных девочек (да и не только юных) в нашей стране и даже за рубежом. Босс меня фактически забрал с этой улицы. Трудная ли у меня работа? Не то слово. Откажусь ли я когда-нибудь от своей должности? Вряд ли. По мотивам сказки «Снежная королева». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



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