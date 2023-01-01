Правило трех секунд. Как зарабатывать с помощью соцсетей. Михаил Христосенко (книга, 2022) слушать онлайн
Сюжет
За последний год социальные сети изменились так, как не менялись последние десять лет. Это значит, что стали новыми инструменты, алгоритмы, приемы. Все, что работало раньше, работать перестало. И только тот, кто знает и использует новые инструменты, умеет продавать в новых условиях, окажется на коне и будет в состоянии создавать очередь из клиентов в социальных сетях. Остальным придется привлекать клиентов очень дорогими способами, что не будет окупаться, либо будут вынуждены выйти из игры. Книга поможет вам выстроить систему привлечения клиентов и продаж в социальных сетях с учетом всех трендов, алгоритмов и изменений, которые начались в 2020 году,– глобального перехода бизнесов в онлайн. Вы получите полную информацию и четкое представление о том, что нужно делать, чтобы решить, пожалуй, главную задачу' любого микро- и среднего бизнеса – создать очередь из клиентов. Скорость потребления информации возросла, и время, которое человек уделяет вашему сообщению, посту, сторис или рекламе сократилось от нескольких минут до трех секунд. Автор знакомит с правилом трех секунд, которое позволит успеть за короткое время зацепить внимание потенциального покупателя и в последствии продать ему товар или услугу. Если же это правило проигнорировать, то вы просто потеряете всех целевых клиентов. Применяйте на практике полученные знания, а также выполняйте задания. И вы увидите результаты уже в процессе чтения этой книги.
Правило трех секунд слушать на видеосервисе Wink.