Правило богатства № 1 – личный финансовый план. Владимир Савенок (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главная книга по приумножению личных финансов. Владимир Савенок, эксперт с 30-летним опытом инвестирования, рассказывает, как выйти на высокий уровень благосостояния. Вы узнаете, как достичь крупные материальные цели (квартира, обучение детей, автомобиль) с помощью личного финансового плана, управлять рисками в жизни и инвестициях, избавиться от кредитов, быть готовым к кризисам и обрести уверенность в завтрашнем дне. В этой книге приводится множество примеров из жизни реальных людей.



Правило богатства № 1 – личный финансовый план слушать на видеосервисе Wink.