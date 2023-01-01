Правила неосторожного обращения с государством. Яков Миркин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Темой новой аудиокниги известного российского экономиста Якова Миркина стали отношения между государством и личностью. Как не превратиться в один из винтиков огромной государственной машины и сохранить себя, строя собственные отношения с государством и с личностями в нем? Истории людей, живших перед нами, могут стать уроком для нас. Если вы способны понять этот урок, вы всегда будете на несколько шагов впереди. В книге десятки историй, фрагментов писем, дневников, мемуаров исторических личностей. Всe это подчинено одному – как не попасть «под государство», как быть на подъеме – всегда, вместе с семьей. Эта аудиокнига – для думающих, проницательных, для тех, кто всегда готов занять сильную позицию в своей игре с обществом и государством.



Правила неосторожного обращения с государством слушать на видеосервисе Wink.