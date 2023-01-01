Правила команды. Искусство думать вместе. Максим Поташев,Павел Ершов
Wink
Аудиокниги
Правила команды. Искусство думать вместе. Максим Поташев,Павел Ершов

Правила команды. Искусство думать вместе. Максим Поташев,Павел Ершов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес234 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Как и для чего создаются команды? Как команды развиваются, как их правильно обучать и мотивировать? Как распределяются роли в команде и каковы функции лидера? Авторы книги, Максим Поташев и Павел Ершов, опираясь на свой многолетний практический опыт управления командами как в бизнесе, так и в игре «Что? Где? Когда?», рассказывают, как превратить собранных вместе людей в настоящую команду и как сделать ее эффективной. Вы узнаете о жизненном цикле команды, компетенциях, функциональных ролях, командной культуре и вопросах лидерства. В книге вы также найдете интересные тесты, с помощью которых определите свою оптимальную роль в команде, оцените, какие компетенции следует развивать, и поймете, лидером какого типа вы можете стать.

Правила команды слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг