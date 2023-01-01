Правила команды. Искусство думать вместе. Максим Поташев,Павел Ершов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как и для чего создаются команды? Как команды развиваются, как их правильно обучать и мотивировать? Как распределяются роли в команде и каковы функции лидера? Авторы книги, Максим Поташев и Павел Ершов, опираясь на свой многолетний практический опыт управления командами как в бизнесе, так и в игре «Что? Где? Когда?», рассказывают, как превратить собранных вместе людей в настоящую команду и как сделать ее эффективной. Вы узнаете о жизненном цикле команды, компетенциях, функциональных ролях, командной культуре и вопросах лидерства. В книге вы также найдете интересные тесты, с помощью которых определите свою оптимальную роль в команде, оцените, какие компетенции следует развивать, и поймете, лидером какого типа вы можете стать.



Правила команды слушать на видеосервисе Wink.