Правила инвестирования Уоррена Баффетта. Джереми Миллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Инвестиционного гуру Уоррена Баффетта многие называют «провидцем». Сам Баффетт говорит, что предсказывать поведение рынка бессмысленно и только терпение, бережливость и верность принципам помогут достичь долговременного успеха. Такого прагматичного подхода он придерживается с момента организации своего первого товарищества Buffett Partnership Limited (BPL) в 1956 г. Именно тогда молодой Баффетт начал раз в полугодие рассылать партнерам письма, в которых рассказывал о результатах работы и подробно объяснял свои методы инвестирования. Баффетт не пишет книг, но его письма партнерам, собранные в этом издании, дают возможность понять образ мыслей и философию инвестирования великого предпринимателя. Автор – составитель книги инвестиционный аналитик Джереми Миллер, объединив письма по темам, анализирует историю успеха компании BPL с 1956 по 1970 г. – периода, по признанию самого Баффетта, с самой высокой доходностью, которую он когда-либо получал. Изложенные здесь подходы, несмотря на эволюцию в методах инвестирования, не теряют актуальности и по сей день.



Правила инвестирования Уоррена Баффетта слушать на видеосервисе Wink.