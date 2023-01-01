Правила еды. Передовые идеи в области питания, которые позволят предотвратить распространенные заболевания. Колин Кэмпбелл,Нельсон Дисла (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Большинство из нас считает, что животный белок полезен и его нечем заменить. Но имеет ли это убеждение реальные основания? Доктор Кэмпбелл, ученый-новатор и влиятельнейший специалист в области нутрициологии, когда-то перевернул это представление. Его наблюдения, опубликованные в «Китайском исследовании», поразили весь мир и стали предметом большой дискуссии. В своей новой книге «Правила еды» он пошел еще дальше и еще глубже исследовал аспекты и преимущества цельной растительной пищи. Эта книга – альтернативная точка зрения на устоявшиеся правила здорового питания и фундаментальный труд по нутрициологии. Ее автор предлагает каждому переосмыслить пищевые привычки, руководствуясь не популярными мифами и устаревшими догмами, а научно доказанной базой знаний. Он рассматривает историю возникновения заболеваний и методы их лечения, анализирует нынешнее состояние индустрии питания и определяет основные правила диеты, основанной на цельных растительных продуктах. И, главное, объясняет, как при помощи такого рациона можно уберечься от рака, болезней сердца и сосудов и диабета. Какой баланс веществ нужно соблюдать, чтобы питание было действительно правильным? Почему суперфуды – это не панацея? Как сложился культ белка, и чем он обернулся для современного общества? Что такое принцип холизма в питании? На эти и другие важные вопросы доктор Кэмпбелл подробно отвечает в этой удивительной книге, искренне надеясь, что в будущем люди смогут дольше оставаться здоровыми, вести полноценную жизнь и наслаждаться своим долголетием.



Правила еды слушать на видеосервисе Wink.