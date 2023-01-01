Правила долголетия. Результаты крупнейшего исследования долгожителей. Дэн Бюттнер. Ключевые идеи книги.
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Правила долголетия. Результаты крупнейшего исследования долгожителей. Дэн Бюттнер. Ключевые идеи книги.

Правила долголетия. Результаты крупнейшего исследования долгожителей. Дэн Бюттнер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота18 мин16+

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Сюжет

Девять убедительных и простых правил долголетия Дэн Бюттнер собирал по всему миру. Результаты крупнейшего исследования долгожителей ученый получил, общаясь со стариками в четырех географических «голубых зонах» — Никоя (Коста-Рика), Лома-Линда (США), Сардиния (Италия) и Окинава (Япония). Средняя продолжительность жизни в этих районах — 80 лет, при этом старики выглядят моложе и чувствуют себя лучше, чем в других частях планеты. Высокое качество жизни и замедление старости в голубых зонах определяются общими элементами повседневной жизни, диеты и мировоззрения. Выводы книги подкреплены убедительной статистикой. Она свидетельствует, что умеренное питание, постоянные физические нагрузки, тесные родственные отношения, традиционные религиозные общины – это и есть четыре кита долголетия.

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