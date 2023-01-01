Правила долголетия. Результаты крупнейшего исследования долгожителей. Дэн Бюттнер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Девять убедительных и простых правил долголетия Дэн Бюттнер собирал по всему миру. Результаты крупнейшего исследования долгожителей ученый получил, общаясь со стариками в четырех географических «голубых зонах» — Никоя (Коста-Рика), Лома-Линда (США), Сардиния (Италия) и Окинава (Япония). Средняя продолжительность жизни в этих районах — 80 лет, при этом старики выглядят моложе и чувствуют себя лучше, чем в других частях планеты. Высокое качество жизни и замедление старости в голубых зонах определяются общими элементами повседневной жизни, диеты и мировоззрения. Выводы книги подкреплены убедительной статистикой. Она свидетельствует, что умеренное питание, постоянные физические нагрузки, тесные родственные отношения, традиционные религиозные общины – это и есть четыре кита долголетия.



Правила долголетия слушать на видеосервисе Wink.