Правила безопасности. Александр Лукин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издательство «АРДИС» представляет уникальную коллекцию аудиоспектаклей для детей. Легко, будто играя, дети погрузятся в яркий и увлекательный мир знаний. А помогут им в этом знаменитые артисты, принявшие участие в записи спектаклей. Двое героев – Маша и Петя, сопровождаемые добрым знакомым – профессором Владимиром Сергеевичем, раз за разом отправляются в захватывающие путешествия через пространство и время. Профессор готов ответить на все вопросы Маши и Пети, а в самых запутанных случаях ребятам всегда поможет знаменитый эрудит Анатолий Вассерман. Наша развивающая аудиоэнциклопедия напомнит юным слушателям об опасностях, подстерегающих их дома и на улице, в многолюдных местах и там, где вокруг вроде бы никого нет, в городе и в лесу. Слушая рассказ Маши и Пети, дети поймут, что необходимо соблюдать осторожность при общении с незнакомцами, всегда быть осмотрительными, не терять внимания на дорогах, узнают как вести себя в той или иной жизненной ситуации.. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ с участием н.а. РФ Олега АНОФРИЕВА, з.а. РФ Владимира ЛЕВАШЕВА



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