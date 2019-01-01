Правила бессмысленного финансового поведения. Яков Миркин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вредные советы от знаменитого российского экономиста! ЧИТАЕТ АВТОР Обращаться с финансами умно, красиво и элегантно – подлинное искусство, которому хотел бы научиться каждый. Между тем мир бизнеса настолько сложен и стремителен, что здесь не обойтись без советов настоящего профессионала. Знаменитый российский экономист Яков Миркин выбирает оригинальное решение: всем, кто желает научиться управлять своими финансами, он даeт вредные советы. Хотите узнать, как вести бизнес в России и полностью разориться? Учитесь на дурных примерах, знаменитых и показательных! Яков Миркин представляет свою новую аудиокнигу «Правила бессмысленного финансового поведения». © Миркин Я., 2019 © Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2019 ©



Правила бессмысленного финансового поведения слушать на видеосервисе Wink.