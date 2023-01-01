Праведники. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

История создания цикла «ПРАВЕДНИКИ» такова. Однажды Н. С. Лескова обвинили в том, что он во всех соотечественниках видит лишь одни гадости и мерзости. Тогда писатель дал обет: найти среди «грешных» мира сего кристально чистого человека, праведника, показать величие русской души. И стал Лесков «искать праведных» по всей земле русской: в столицах и в глуши, в преданьях старины и в газетных сводках, среди разных сословий и укладов. И нашел их – бескорыстных чудаков и мастеров-самоучек, мучеников и страдальцев, человеколюбцев и философов… В аудиокнигу вошли рассказы из авторского цикла «Праведники»: «Однодум», «Кадетский монастырь», «Несмертельный Голован», «Инженеры-бессребреники», «Человек на часах». «Левша» и «Очарованный странник», также включенные Лесковым в цикл «Праведники», выпускаются отдельными аудиокнигами.



Праведники слушать на видеосервисе Wink.