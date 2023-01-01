Правда о деле Гарри Квеберта. Жоэль Диккер (книга, 2020) слушать онлайн

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ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕНСАЦИЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ПОЛУЧИВШИЙ ПРИЗНАНИЕ МИЛЛИОНОВ ПОКЛОННИКОВ. “Правда о деле Гарри Квеберта” вышла в 2012 году и сразу стала бестселлером. Едва появившись на прилавках, книга в одной только Франции разошлась огромным тиражом и была переведена на тридцать языков, а ее автор, двадцатисемилетний швейцарец Жоэль Диккер, получил Гранпри Французской академии за лучший роман и Гонкуровскую премию лицеистов. Действие этой истории с головокружительным сюжетом и неожиданным концом происходит в США. Молодой успешный романист Маркус Гольдман мается от отсутствия вдохновения и отправляется за помощью к своему учителю, знаменитому писателю Гарри Квеберту. Однако внезапно выясняется, что помощь требуется самому Гарри, обвиненному в убийстве, которое произошло в тихом американском городке 33 года назад. Чтобы спасти Гарри от электрического стула, Маркус берется за собственное расследование и пытается распутать сложнейший клубок лжи, давно похороненных тайн и роковых случайностей. И получает тридцать один совет, как написать бестселлер.



Правда о деле Гарри Квеберта слушать на видеосервисе Wink.