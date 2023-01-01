Правда – хорошо, а счастье лучше. Александр Островский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Комедия Александра Николаевича Островского «ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» [1877]– веселая и мудрая история о том, что в жизни каждого человека есть место для счастья. Богатая и властная купчиха Мавра Тарасовна Барабошева хочет выдать свою внучку Поликсену замуж за генерала. Но девушка влюблена в бедного приказчика Платона, резонера и правдолюба. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы старая нянька Филицата не привела в дом отставного унтера Силу Ерофеича Грознова, в котором Барабошева узнала любовь своей молодости… Так что же все-таки лучше – правда или счастье?



Правда – хорошо, а счастье лучше слушать на видеосервисе Wink.