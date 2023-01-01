WinkАудиокнигиПрактикум по грамматике испанского языка. Сослагательное наклонение. Лариса Кузнецова
Практикум по грамматике испанского языка. Сослагательное наклонение. Лариса Кузнецова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки124 мин12+
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Сюжет
Аудиокнига к "Практикум по грамматике испанского языка. Сослагательное наклонение". Настоящее учебное пособие, состоящее из 3 частей, содержит грамматические упражнения на употребление времен сослагательного наклонения. В книге приводятся ключи к упражнениям на перевод с русского языка на испанский. Пособие предназначено для учащихся старших классов специализированных школ и гимназий. Оно также может быть рекомендовано студентам младших курсов языковых вузов и всем, кто изучает испанский язык как в других учебных заведениях, так и самостоятельно.
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