Практикум по грамматике испанского языка. Сослагательное наклонение. Лариса Кузнецова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига к "Практикум по грамматике испанского языка. Сослагательное наклонение". Настоящее учебное пособие, состоящее из 3 частей, содержит грамматические упражнения на употребление времен сослагательного наклонения. В книге приводятся ключи к упражнениям на перевод с русского языка на испанский. Пособие предназначено для учащихся старших классов специализированных школ и гимназий. Оно также может быть рекомендовано студентам младших курсов языковых вузов и всем, кто изучает испанский язык как в других учебных заведениях, так и самостоятельно.



Практикум по грамматике испанского языка слушать на видеосервисе Wink.