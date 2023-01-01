Практика повышения уровня сознания. Дарио Салас Соммэр (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Аудио книга «Практика повышения уровня сознания», прежде всего, позволяет повысить обычный уровень сознания, победить стресс и тревогу, научиться эффективно разрешать проблемы, достигать расслабления, создать неизменное внутреннее "Я". Помимо научных объяснений в книге содержится ряд простых практических упражнений, которые под силу любому человеку. Правильно следуя методу повышения уровня сознания можно достичь счастья и жить полной жизнью развитого и зрелого человека, сознательно принимающего решения, а не плывущего по течению.



Практика повышения уровня сознания слушать на видеосервисе Wink.