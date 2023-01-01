Практика лидерства. Антонио Менегетти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы молоды, преисполнены амбиций и готовы действовать и нести ответственность, то найдете в аудиокниге Антонио Менегетти «Практика лидерства» ответы на актуальные и практические вопросы. Она поможет успешно войти в мир работы и бизнеса, избежать ошибок, чаще всего подстерегающих молодежь на первых шагах карьерного пути. Человеку, в значительной степени реализовавшему себя, эта книга станет незаменимым инструментом в воспитании будущего своей компании в лице молодых кадров, ибо гений – это тот, кто способен развивать и себя, и историю! Музыкальное оформление: фрагменты произведений А. Менегетти Запись студии «L-records»



Практика лидерства слушать на видеосервисе Wink.