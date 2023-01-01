Практическое руководство по преодолению стресса. Юрий Щербатых
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Аудиокниги
Практическое руководство по преодолению стресса. Юрий Щербатых

Практическое руководство по преодолению стресса. Юрий Щербатых (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Медицина, здоровье, красота491 мин16+
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Сюжет

Вас еще напрягают проблемы? Пора с этим кончать! Как избавиться от стресса, вызванного конфликтом на работе? Как научиться управлять своими эмоциями: контролировать тревогу и страх, раздражение и гнев, справляться с ревностью и обидами? Как уверенно вести себя и легко общаться с людьми? Практикующий психолог, доктор биологических наук, профессор Юрий Викторович Щербатых предлагает конкретные способы решения этих и многих других психологических проблем. В аудиокниге представлены сеансы психотренинга, упражнения и задания, рассматриваются разнообразные методики: аутогенная тренировка, визуализация, нейро-лингвистическое программирование, мышечная релаксация, дыхательные медитативные техники. Перед Вами практическое пособие, которое поможет сделать Вашу жизнь счастливой, здоровой и радостной!

Практическое руководство по преодолению стресса слушать на видеосервисе Wink.

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