Практическая романтика. Оксана Алексеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию роман Оксаны Алексеевой «Практическая романтика». Я переехала к морю, поступила в лучший институт, устроилась на летнюю практику в крупнейший отель побережья. И ничего, что там же будет Большая восьмерка – сборище избалованных мерзавцев и высокомерных мажоров. Открыто конфликтовать с ними я не намерена, себе дороже. Разве что вести скрытую партизанскую войну… Но у каждого в шкафу свои скелеты.



Практическая романтика слушать на видеосервисе Wink.