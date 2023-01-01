Практическая работа по обитателям болота. Александра Черчень
Wink
Аудиокниги
Практическая работа по обитателям болота. Александра Черчень

Практическая работа по обитателям болота. Александра Черчень (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези658 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Жизнь щедра на сюрпризы, и в болотном мире их только прибавляется. Иногда они приятные, если друзья хорошие, а возлюбленный нежный и верный. Иногда не очень, особенно если друзья – ненормальные, а любимый – искусный манипулятор. Все больше загадок вокруг, и Юле предстоит заглянуть и в души, и в шкафы с чужими скелетами, и даже выяснить, из-под чьей мантии торчит хвост… Приближается самое грандиозное событие последних лет – Бал Стихий. Но не станет ли он толчком к сумасшествию Лельера? И удастся ли главному психологу болотного мира помочь ему, пока не стало слишком поздно?

Практическая работа по обитателям болота слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг