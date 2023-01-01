Практическая работа по обитателям болота. Александра Черчень (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь щедра на сюрпризы, и в болотном мире их только прибавляется. Иногда они приятные, если друзья хорошие, а возлюбленный нежный и верный. Иногда не очень, особенно если друзья – ненормальные, а любимый – искусный манипулятор. Все больше загадок вокруг, и Юле предстоит заглянуть и в души, и в шкафы с чужими скелетами, и даже выяснить, из-под чьей мантии торчит хвост… Приближается самое грандиозное событие последних лет – Бал Стихий. Но не станет ли он толчком к сумасшествию Лельера? И удастся ли главному психологу болотного мира помочь ему, пока не стало слишком поздно?



Практическая работа по обитателям болота слушать на видеосервисе Wink.