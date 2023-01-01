Практическая физиогномика. Книга-тренажер. Александр Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Удобный ключ к пониманию человека! Найди общий язык с коллегами, клиентами, посетителями! Полезнейшая популярная аудиокнига-тренажер проста в изложении и доступна в самостоятельных упражнениях. Изучение и применение советов Александра Петрова десятикратно уменьшит ваши ошибки не только в ведении деловых переговоров, в контактах с начальством и в управлении подчиненными, но даже в личном общении с близкими людьми. Работайте с этим уникальным источником по чтению лиц вдумчиво, подробно выполняя задания, и вы добьетесь ошеломляющих успехов!



Практическая физиогномика слушать на видеосервисе Wink.