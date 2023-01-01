Позывной «Оборотень». Ерофей Трофимов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

От автора бестселлерной фантастической серии «Шатун»! Цель оправдывает средства. Так говорили иезуиты. Но так ли это на самом деле? Что будет, если цель у амбициозных генералов и беспринципных учёных совпадает, и в эти жернова попадут те, для кого слова приказ и родина не пустой звук? Те, кто сделал целью своей жизни службу государству, и иной судьбы они не представляют? А значит, они пойдут до конца и сделают всё, чтобы защитить свою родную землю…



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