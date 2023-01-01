Позитивное воспитание ребенка: здоровый сон и правильный уход. Ольга Александрова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Четкая и понятная пошаговая система, помогающая наладить здоровый сон малыша – залог благополучного существования всей семьи! Проблемы, связанные с детским сном, воспитанием и развитием малыша волнуют нас с самого его рождения. Но, когда ребенок плохо спит, далеко не каждый родитель начинает бить тревогу и пытается исправить ситуацию. Многие ждут, пока закончатся колики, вырастут все зубы и ожидают этого чудесного «перерастет». Здоровый сон ребенка – это залог благополучного существования всей семьи! Поэтому проблемам нарушения детского сна стоит уделять особое внимание. В этой книге знания, помогающие наладить сон малыша, собраны в четкую понятную пошаговую систему. Кроме того, вы узнаете о позитивном воспитании, о том, как сформировать ведущую роль взрослого по отношению к ребенку. В аудиоверсии вы найдете подсказки: – как заметить признаки усталости и правильно укладывать малыша спать – как сформировать у ребенка ассоциации на засыпание, не требующие помощи извне – как преодолеть ночные страхи и кошмары – как наладить навык самостоятельного засыпания – как построить режим ребенка в зависимости от его возраста и многое другое. Каждая глава – это ступенька, которая поможет вашей семье наладить сон малыша и начать высыпаться!



Позитивное воспитание ребенка: здоровый сон и правильный уход слушать на видеосервисе Wink.