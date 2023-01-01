Позитивная психология для жизни. Александр Свияш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Три бестселлера Александра Свияша под одной обложкой! В этом альманахе мы собрали три бестселлера Александра Свияша – известного автора 16 книг, общий тираж которых составляет более 10 млн экз., мастера позитивного мышления, кандидата наук, сопредседателя Ассоциации профессионалов развития личности, который по версии журнала Marie Claire входит в десятку главных Гуру планеты. В первой аудиокниге «Начни жизнь заново! 4 шага к новой реальности» вы получите Уникальную Технологию Самотрансформации Личности. И тогда измените не окружающий мир и других людей, что практически невозможно, а самого себя, потому что именно вы ответственны за то, что имеете сегодня,– за ваше здоровье, доходы, отношения. Четко следуя инструкции автора по переходу в новую реальность, создадите вокруг себя пространство гармонии, внутреннего спокойствия, успешности и радости. Научитесь прощать, обновлять набор своих убеждений, формулировать свои цели и убирать внутренние тормоза, чтобы на всех парах мчаться к своему счастью! Вторая аудиокнига «Открытое подсознание. Как влиять на себя и других» рассказывает, какие процессы происходят внутри нас, когда мы принимаем решения. Каковы механизмы наших эмоций? Можем ли мы избавиться от энергетической грязи и очистить свое сознание от мусора ненужных мыслей? Здесь вы получите новую инструкцию по управления своими мыслями и поступками с помощью подсознания, что в итоге непременно приведет к чудесным изменениям в вашей жизни. И наконец, третья аудиокнига «Деньги внут...Слушайте книгу.



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