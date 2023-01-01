Повязанный кровью. Павел Корнев (книга, 2020) слушать онлайн

"Повязанный кровью" – фантастический роман Павла Корнева, входит в цикл «Путь Кейна». Чем может пожертвовать человек, чтобы остаться самим собой? Честью, добрым именем, любовью? Кейн рода Лейми поставил на кон все – и теперь у него нет другого выбора, кроме как любыми средствами добиться зав�етной цели. И пусть за ним по пятам идут охотники за скальпами, инквизиторы и чернокнижники, он не из тех, кто останавливается на полпути. Вот только не слишком ли высокую цену Кейну в итоге придется заплатить?



Повязанный кровью слушать на видеосервисе Wink.