Повязанный кровью. Павел Корнев
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Повязанный кровью. Павел Корнев

Повязанный кровью. Павел Корнев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика786 мин16+

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О книге

"Повязанный кровью" – фантастический роман Павла Корнева, входит в цикл «Путь Кейна». Чем может пожертвовать человек, чтобы остаться самим собой? Честью, добрым именем, любовью? Кейн рода Лейми поставил на кон все – и теперь у него нет другого выбора, кроме как любыми средствами добиться заветной цели. И пусть за ним по пятам идут охотники за скальпами, инквизиторы и чернокнижники, он не из тех, кто останавливается на полпути. Вот только не слишком ли высокую цену Кейну в итоге придется заплатить?

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Жанр
Фантастика
Время
786 мин / 13:06

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