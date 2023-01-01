Поводыри на распутье. Вадим Панов
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Поводыри на распутье. Вадим Панов

Поводыри на распутье. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика968 мин16+

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О книге

Когда-то Москва была столицей великой страны, потом она стала Анклавом, одним из многих, теперь ее тайны могут спасти прижатый к стенке мир. Мир, в котором властвует Цифра, нанотехнологии и генная инженерия позволяют добиваться невероятных результатов, а могущественные корпорации соперничают с одряхлевшими государствами. Мир, который отчаянно пытается найти дорогу в будущее. Мир, в котором борьба за власть достигла апогея…

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Жанр
Фантастика
Время
968 мин / 16:08

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