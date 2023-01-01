Поводырь для олигарха. День надежды. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лабрадору-поводырю Трисону повезло. От верной смерти его спасла добрая женщина. Но в благодарность ему теперь предстоит сыграть роль любимой собаки олигарха. К несчастью, обнаружив подмену, миллионер приказал наказать Трисона. Чье милосердие вновь спасет собаке жизнь?



Поводырь для олигарха слушать на видеосервисе Wink.