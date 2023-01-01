Поводырь для олигарха. День надежды. Михаил Самарский
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Поводырь для олигарха. День надежды. Михаил Самарский

Поводырь для олигарха. День надежды. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Приключения113 мин12+

Сюжет

Лабрадору-поводырю Трисону повезло. От верной смерти его спасла добрая женщина. Но в благодарность ему теперь предстоит сыграть роль любимой собаки олигарха. К несчастью, обнаружив подмену, миллионер приказал наказать Трисона. Чье милосердие вновь спасет собаке жизнь?

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