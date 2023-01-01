Повезло. 80 терапевтических рассказов о любви, семье и пути к самому себе. Ольга Савельева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед сном всегда хочется думать о чем-то приятном, добром, милом… Но что если весь день был похож на гонки с препятствиями и на первый взгляд ничего милого в нем не было? А вот как посмотреть. Ольга Савельева своими теплыми рассказами учит относиться к каждому дню как ценному подарку, который �мы получили, но в любой момент можем и потерять. И даже если случились неприятности и вы сильно устали, после прослушивания историй из «Повезло», вы поймете, что день точно прошел не зря. Книга представляет собой сборник историй из прошлых книг Ольги Савельевой и дополнена 8 бонусными рассказами в озвучке автора.



Повезло слушать на видеосервисе Wink.