Повествование Артура Гордона Пима из Нантукета. Эдгар Аллан По
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Повествование Артура Гордона Пима из Нантукета. Эдгар Аллан По

Повествование Артура Гордона Пима из Нантукета. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Классика542 мин12+
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Сюжет

«Повествование Артура Гордона Пима из Нантукета» – фантастическая история путешествий в Южные моря, в которой великий мастер фантасмагорий и мистификаций Эдгар Аллан По неподражаемо переплетает обыденные для героев такого жанра приключения – бури и кораблекрушения, голод и бесконечную усталость, гибель и невероятное спасение, встречи с дикими аборигенами и новые открытия, с мистическими, безотчетными ужасами. Начинаясь, как обычная книга о путешествиях к южным морям, этот роман незаметно превращается во все более и более странное повествование, которое вообще сложно отнести к какому-либо определенному жару. Создавая это произведение, По был вдохновлен несколькими необычными рассказами из жизни реально существовавших путешественников, в том числе и своим опытом мореплавания. Автор постоянно держит читателя в напряжении и неодолимом желании узнать, «что же будет дальше…». Однако, повествование неожиданно завершается, оставляя читателю широкое поле для домыслов и догадок. Великое произведение, имеющее необычную спиралевидную структуру, не оставило равнодушными многих великих писателей – Бодлер одним из первых перевел ее на французский, Жюль Верн и Говард Лавкрафт написали свои версии продолжений, Умберто Эко обращался к ней в своем творчестве, а Хорхе Луис Борхес назвал «Повествование…» лучшим из всего, написанного По.

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