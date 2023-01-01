Повествование Артура Гордона Пима из Нантукета. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Повествование Артура Гордона Пима из Нантукета» – фантастическая история путешествий в Южные моря, в которой великий мастер фантасмагорий и мистификаций Эдгар Аллан По неподражаемо переплетает обыденные для героев такого жанра приключения – бури и кораблекрушения, голод и бесконечную усталость, гибель и невероятное спасение, встречи с дикими аборигенами и новые открытия, с мистическими, безотчетными ужасами. Начинаясь, как обычная книга о путешествиях к южным морям, этот роман незаметно превращается во все более и более странное повествование, которое вообще сложно отнести к какому-либо определенному жару. Создавая это произведение, По был вдохновлен несколькими необычными рассказами из жизни реально существовавших путешественников, в том числе и своим опытом мореплавания. Автор постоянно держит читателя в напряжении и неодолимом желании узнать, «что же будет дальше…». Однако, повествование неожиданно завершается, оставляя читателю широкое поле для домыслов и догадок. Великое произведение, имеющее необычную спиралевидную структуру, не оставило равнодушными многих великих писателей – Бодлер одним из первых перевел ее на французский, Жюль Верн и Говард Лавкрафт написали свои версии продолжений, Умберто Эко обращался к ней в своем творчестве, а Хорхе Луис Борхес назвал «Повествование…» лучшим из всего, написанного По.



Повествование Артура Гордона Пима из Нантукета слушать на видеосервисе Wink.