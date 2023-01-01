Повести: Шинель. Пропавшая грамота. Майская Ночь, или Утопленница. Николай Гоголь (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

В сборник великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) вошли его блистательные повести: «Шинель», «Пропавшая Грамота», «Майская Ночь, или Утопленница». Произведения данного издания включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней �работы.



Повести: Шинель слушать на видеосервисе Wink.