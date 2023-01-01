WinkАудиокнигиПовести: Шинель. Пропавшая грамота. Майская Ночь, или Утопленница. Николай Гоголь
Повести: Шинель. Пропавшая грамота. Майская Ночь, или Утопленница. Николай Гоголь (книга, 2009) слушать онлайн
2009, Аудиокнига
Классика, Русская литература199 мин6+
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Сюжет
В сборник великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) вошли его блистательные повести: «Шинель», «Пропавшая Грамота», «Майская Ночь, или Утопленница». Произведения данного издания включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней �работы.
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