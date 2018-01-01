Повести о карме. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу мэтров русскоязычной фантастики, знаменитого дуэта Генри Лайон Олди – «Повести о карме», первую книгу цикла «Карп и Дракон». В Японии царит Эпоха Воюющих Провинций. Все сражаются со всеми, горят крепости и монастыри, вороны пируют на полях боев. Монах-воин Кэннe, настоятель обители Хонган-дзи, не может больше видеть этот ужас. Он просит будду Амиду сделать что-нибудь, что прекратило бы кровопролитие, и милосердный будда является монаху. Дар будды изменит всю дальнейшую историю окрестных земель, превратив Страну Восходящего Солнца в Чистую Землю. Вскоре правительство Чистой Земли учредит службу Карпа-и-Дракона, в обязанности которой войдут разбирательства по особым делам, связанным с даром будды. А через сто лет после молитвы Кэннe у юного самурая из Акаямы умрeт бабушка. Смерть еe положит начало удивительным событиям, достойным лечь в служебный архив. Книга прочитана популярным актером, режиссером, сценаристом и известным актером дубляжа Юрием Титовым, на чьем счету дублирование многих современных лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Стекло (2019)», «Мэри Поппинс возвращается (2018)», «Ральф против интернета (2018)», «Слендермен (2018)», «Человек-муравей и Оса (2018)», «Суперсемейка 2 (2018)», «Погружение (2017)», и многих других. ©



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