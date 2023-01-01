Повести и рассказы (сборник). Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Именно в ранних рассказах и повестях Достоевский начал изучать важнейшие философско-нравственные вопросы, заложенные позже во всемирно известной, «большой» прозе автора! Гений Достоевского поистине универсален – в своих «малых» произведениях, как и в великих романах, он выступает и тонким психологом, и внимательным наблюдателем, и талантливым сатириком. Его «Дядюшкин сон», «Господин Прохарчин» и «Честный вор», в которых не однажды усматривали перекличку с Гоголем, исполнены горькой иронии, а вывернутая наизнанку жизнь глубинной провинции и петербургского «дна» заставляет читателя одновременно смеяться над недостатками героев и сопереживать им. Именно в ранних рассказах и повестях Достоевский начал разрабатывать важнейшие философско-нравственные темы, которые позже будут развиты в «Преступлении и наказании», «Бесах» и «Братьях Карамазовых». В книгу вошли произведения: Дядюшкин сон Господин Прохарчин Роман в девяти письмах Слабое сердце Честный вор Елка и свадьба



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