Повести и рассказы. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

КУПРИН Александр Иванович [1870–1938] – русский писатель. Куприн родился в селе Наровчатове Пензенской области в семье канцелярского служащего. Удивительна и трагична его судьба: раннее сиротство (отец умер, когда мальчику был год), непрерывное семнадцатилетнее затворничество в казенных заведениях (сиротский дом, военная гимназия, кадетский корпус, юнкерское училище). Но постепенно у Куприна созрела мечта стать «поэтом или романистом». Сохранились стихи, написанные им в возрасте 13–17 лет. Годы военной службы в провинции дали Куприну возможность узнать будничную жизнь царской армии, описанную им впоследствии во многих произведениях. Одним из первых произведений, основанных на лично пережитом и увиденном, стал рассказ из армейской жизни «Из отдаленного прошлого» («Дознание») (1894). В историю отечественной литературы Куприн вошeл как автор повестей и романов: «Молох», «Олеся», «Поединок», «Яма», а также как крупный мастер рассказа: «В цирке», «Болото», «Трус», «Конокрады», «Мирное житие», «Корь», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», «Изумруд», «Суламифь», «Гранатовый браслет», «Листригоны», «Чeрная молния», «Анафема» и др. Жизнелюбие, гуманизм, пластическая сила описаний, богатство языка делают Куприна одним из самых читаемых писателей и в наши дни. Многие его произведения инсценированы и экранизированы.



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