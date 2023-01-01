Повести и рассказы 1894 – 1897 г.г. Том 21. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В двадцать первый том полного собрания сочинений великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) вошли рассказы и повести, написанные в 1894-1897 гг. Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле – ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился всe равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король… А. П. Чехов. «Анна на шее» Содержание: 1. Анна на шее 2. Дом с мезонином 3. Ариадна 4. Белолобый 5. В родном углу 6. Дом с мезонином 7. Моя жизнь (рассказ провинциала) 8. Мужики 9. На подводе 10. Печенег 11. Супруга 12. Убийство



Повести и рассказы 1894 – 1897 г слушать на видеосервисе Wink.